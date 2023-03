Agrigento, concorso per 26 posti all'Asp: i profili richiesti

L’azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha indetto un concorso per 26 assunzioni di profili sanitari. I contratti saranno a tempo indeterminato.

I profili richiesti

I profili professionali richiesti sono: 4 posti di ostetrico; 5 posti di fisioterapista; 1 posto di terapista occupazionale; 2 posti di ortottista; 7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica; 4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

I requisiti

I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; idoneità fisica all’impiego; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; iscrizione al relativo Albo professionale.

I requisiti specifici

I requisiti specifici: per il posto di ostetrico occorre il diploma di laurea in Ostetrica o Diploma Universitario di Ostetrico o titolo riconosciuto equipollente; per fisioterapista laurea triennale in Fisioterapia o diploma di laurea di Fisioterapista o titolo riconosciuto equipollente. Per terapista occupazionale serve la laurea in terapia occupazionale abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale; per ortottista il diploma di laurea in Ortottista ed assistenza in oftalmologia, o Diploma Universitario di Ortottista, mentre per tecnico sanitario di radiologica medica, serve la laurea in tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica o titolo equipollente. Per tecnico sanitario di laboratorio biomedico serve la laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico o Diploma Universitario di Tecnico di Laboratorio Biomedico o titolo equipollente; per tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro serve la laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o titolo equipollente.

Le prove

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica ed una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando di concorso allegato a fine articolo.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso per assunzioni comparto sanitario all’Asp di Agrigento dovrà essere presentata esclusivamente online, entro il 9 aprile 2023. Per accedere alla piattaforma telematica, è necessario essere in possesso dello Spid e i candidati dovranno inoltre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

