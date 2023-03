Ita annuncia più voli per la Sicilia a Pasqua, Schifani: «La battaglia non si ferma»

Ita Airways conferma il suo impegno per garantire la connettività verso la Sicilia. Alla luce dell’elevata domanda per il periodo delle festività pasquali 2023 la compagnia di bandiera incrementa l’offerta e avvia la vendita di nuove frequenze verso l’isola.

Nel mese di aprile Ita Airways garantisce ogni settimana 49 frequenze sulla Catania-Roma Fiumicino e viceversa; 49 sulla Catania-Milano Linate e viceversa; 42 sulla Palermo-Roma Fiumicino e viceversa e 35 sulla Palermo-Milano Linate e viceversa. A questo programma la compagnia aggiungerà ulteriori frequenze per gran parte del mese di aprile, e in particolare nel periodo delle festività pasquali, sia dall’hub di Roma Fiumicino sia dall’aeroporto di Milano-Linate verso gli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Catania-Fontanarossa. In particolar modo Ita Airways ha programmato una frequenza giornaliera aggiuntiva sia sulla Catania-Milano Linate e viceversa che sulla Palermo-Milano Linate e viceversa, avviando la vendita dei voli in data odierna. Sulle rotte Roma Fiumicino-Catania e e Roma Fiumicino-Palermo la compagnia metterà in vendita nelle prossime ore 8 voli a cavallo di Pasqua. Il vettore sta inoltre completando le necessarie verifiche operative per aggiungere ulteriori 12 voli a ridosso del 25 aprile.

«A dimostrazione dell’attenzione di Ita Airways per la Sicilia ed i suoi cittadini», la compagnia ha previsto l’applicazione ai voli aggiuntivi sopra menzionati di tariffe estremamente competitive: nel periodo delle festività pasquali i biglietti saranno in vendita a partire da 45 euro a tratta (trasporto del bagaglio a mano incluso). Si ricorda, inoltre, che sin da novembre 2021 ITA Airways ha aderito al progetto Sicilia Vola che riconosce agli aventi diritto, tra cui lavoratori e studenti siciliani fuori sede, una riduzione del 30% sul prezzo del biglietto aereo su tutte le rotte nazionali ed europee del suo network, da e per gli aeroporti di Catania o Palermo, sui voli diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate e su quelli in connessione con i due hub. La misura, valida fino al 31 dicembre 2022, è stata di recente prorogata al 31/12/2023 dal Dl «Milleproroghe». Ita Airways conferma la sua disponibilità a proseguire questa iniziativa non appena verranno diffuse le modalità implementative. Tutti i nuovi voli Ita Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il call center della compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Schifani: «La battaglia non si ferma»

«Nel pomeriggio di ieri avevo chiesto a Ita l’aumento dei voli in aprile e l’abbassamento delle tariffe. Oggi la compagnia a capitale interamente pubblico ha risposto alla mia richiesta con una lettera che ci rende parzialmente soddisfatti perché è venuta incontro alla prima richiesta seppur prevedendo nuovi voli a tariffe controllate». Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «Rimane irrisolta per i mesi successivi - aggiunge - la inaccettabile situazione di cartello creato dalla stessa società e Ryanair che abbiamo denunciato all’Antitrust dalla quale ci attendiamo un provvedimento sanziontorio. Per fortuna dal primo giugno opererà il terzo vettore Aeroitalia che consentirà ai siciliani di raggiungere il Continente con tariffe molto più basse, rispetto a quelle scandalosamente applicate nei confronti dei siciliani dalle compagnie che hanno fatto cartello, e che ha già venduto migliaia di biglietti pur non ancora operando. La nostra battaglia contro il caro voli non si fermerà».

