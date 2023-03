L'Inps chiede agli enti di formazione siciliani contributi per milioni, 700 posti a rischio

All’Enfaga è già arrivato un avviso di accertamento che obbligherà a versare oltre un milione. All’Efa è andata un po’ meglio: la cartella notificata dall’Inps è di 350 mila euro. Ma ci sono altri enti che hanno già ricevuto sanzioni per oltre un milione e mezzo. Il mondo della formazione professionale è in rivolta e chiede alla Regione un paracadute per neutralizzare una serie di ispezioni dell’Inps che stanno mettendo in discussione gli effetti di un vecchio accordo che serviva a evitare licenziamenti.

In ballo ci sono i posti di circa 700 tra formatori e amministrativi. E questo sta creando un conflitto durissimo fra enti e Regione che rischia di finire con una valanga di cause.

