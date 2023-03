Arriva la patente di guida digitale Ue, accesso tramite smartphone e rinnovo interamente on line

Una patente di guida digitale valida in tutta Europa, che si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line. La patente tessera presto andrà in pensione. La direttiva, presente all'interno di un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e sicurezza stradale presentato oggi dalla Commissione Europea a Bruxelles, introduce per la prima volta una patente di guida digitale, accessibile tramite un telefono cellulare o altro dispositivo, che sarebbe riconosciuta in tutta l’Ue. Adesso occorrerà attendere i passaggi legislativi e burocratici.

Patente accessibile dallo smartphone

L'obiettivo è semplificare le procedure amministrative e la sostituzione, il rinnovo o il cambio della patente di guida, dato che sarà possibile eseguire l’intera procedura online. Oggi, in Italia, per rinnovare la patente occorre ancora andare in agenzia, o recarsi alla Motorizzazione Civile. Dopo un periodo di adattamento, la patente di guida digitale, in tutti i Paesi dell'Unione Europea, verrà rilasciata di default, ma i conducenti potranno anche essere in possesso di una patente di guida fisica o di entrambe.

Patente ai 17enni

La patente digitale sarebbe valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati: se passeranno l'esame potranno guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. Formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche.

Sanzioni e revoca

In questa maniera, saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano. Una misura introduce un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati dopo aver superato l'esame e una regola di tolleranza zero sulla guida in stato di ebbrezza, un'altra la tolleranza zero contro l’alcol.

