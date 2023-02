Lavoro, Nh Hotel cerca personale in Sicilia: un posto a Palermo e 2 a Taormina

Nh Hotel cerca personale in Sicilia. Due annunci di lavoro riguardano Palermo e Taormina.

Nel capoluogo la figura ricercata è un assistente del direttore generale. Ecco i requisiti necessari per partecipare alla selezione: un titolo di studio non inferiore a diploma o laurea, preferibilmente nei settori turismo, hospitality management o business administration. Richiesta anche una esperienza pregressa, di almeno 5 anni, come responsabile front office e/o f&b e/o meeting department in compagnie alberghiere internazionali.

Tra i requisiti indispensabili ottima conoscenza dell'inglese e dell'italiano (parlato e scritto), ma è apprezzata la conoscenza di altre lingue straniere. conoscenza del pacchetto office (soprattutto Excel) e del revenue management.

Tra i compiti il supporto al direttore generale nella gestione e nel coordinamento del team alberghiero, assicurarsi che tutti i servizi siano erogati nel rispetto dei più elevati standard qualitativi, supervisionare e supportare tutti i capi dipartimento per ottenere i migliori risultati. Ma non solo. Tra le mansioni ci sono altre attività tra cui identificare opportunità commerciali, sviluppare i prodotti ei servizi offerti dall'hotel, monitorare i principali Competitor, occuparsi del controllo giornaliero, settimanale e mensile dei report finanziari e operativi e altre attività di gestione strategica. Per inviare la propria candidatura basta cliccare su questo link.

Sono due, invece, le figure ricercate a Taormina (Nh Collection Taormina): addetto alla relazione con gli ospiti e segretario di ricevimento turnante.

Nel primo caso il compito è occuparsi dell'accoglienza e del benessere degli ospiti in hotel. Preferibilmente sono richiesti la laurea e almeno 2 anni di esperienza nella posizione o in posizione analoga, meglio se in una struttura 5 stelle. Ma tra i requisiti essenziali c'è la conoscenza approfondita, oltre che dell'italiano, di almeno 2 lingue straniere. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza dell'arabo.

Richiesta anche una significativa conoscenza del territorio locale, dei vari eventi legati al mondo della cultura, dell'arte e della moda. Per inviare la propria candidatura basta cliccare su questo link.

L'altra figura ricercata a Taormina è un segretario di ricevimento turnante, che si occuperà dell'accoglienza, di check-in/check-out degli ospiti. Richiesti diploma o laurea, preferibilmente nel settore turistico-alberghiero e almeno un anno di esperienza in posizione analoga in struttura di categoria pari o superiore. Tra i requisiti un'ottima conoscenza della lingua inglese e di almeno una seconda lingua straniera. Essenziale la disponibilità di turnazione anche sulle notti. Per candidarsi basta cliccare su questo link.

