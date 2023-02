Mirabilandia cerca personale in tutta Italia: i profili cercati e come candidarsi

Il parco divertimenti Mirabilandia cerca personale in tutta Italia da impiegare per la stagione che sta per iniziare. Tanti i profili cercati, quasi tutti a tempo determinato. Dai manutentori tecnici agli addetti alla cucina, dagli assistenti bagnanti agli addetti ai magazzini: tante le occasioni di lavoro. la sede di lavoro è presso il parco divertimenti Mirabilandia, Savio, in provincia di Ravenna.

Manutentore tecnico

Le risorse, inserite all’interno del settore tecnico del parco, che avranno un contratto a tempo determinato, si occuperanno di supportare le attività di manutenzione preventiva, straordinaria e migliorativa delle attrazioni e degli impianti del Parco. Il candidato deve avere: il diploma di Perito Meccanico o titolo di studio equivalente; buona conoscenza dei componenti meccanici; capacità di lettura del disegno meccanico; conoscenza delle tecniche di montaggio e revisione di apparati quali macchinari industriali, impianti, etc; almeno 2 anni di esperienza nel campo della manutenzione in ambito industriale.

Manutentore elettrico

Le risorse, inserite all’interno del settore tecnico del parco, che avranno sempre un contratto a tempo determinato, si occuperanno di supportare le attività di manutenzione preventiva, straordinaria e migliorativa delle attrazioni e degli impianti del Parco. Il candidato deve possedere: il diploma di Perito Elettronico o titolo di studio equivalente e almeno 2 anni di esperienza nel campo dell'automazione industriale; buona conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza delle apparecchiature elettroniche (PLC, inverter, encoder, trasduttori di pressione, azionamenti) e dei principi di elettromeccanica.

IT Technical Specialist

Il candidato/a avrà il compito di supportare il dipartimento IT per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi della sede e per il miglioramento dei processi annessi. Il contratto è a tempo indeterminato. Il candidato deve possedere: il diploma di Perito Informatico/Laurea Breve in Ingegneria Informatica o affini; conoscenza della lingua inglese. Spiccate doti organizzative e gestionali, dinamismo e spirito di iniziativa; capacità di problem solving, forte orientamento al risultato e capacità di team working; conoscenza linguaggio SQL, sistemi di virtualizzazione VMWARE, Reti distribuite. È gradita la conoscenza Linux e linguaggio VBA. Si richiede la disponibilità a lavorare nei weekend durante il periodo di apertura parco.

Addetti alla cucina

Mirabilandia cerca anche addetti alla preparazione e alla cottura di prodotti alimentari, da inserire all'interno dei ristoranti del parco. Il contratto è a tempo determinato. I candidati devono possedere: il diploma o qualifica inerente o precedente esperienza; la disponibilità a lavorare durante i fine settimana; lavorare in un ambiente dinamico e collaborativo.

Assistente bagnante

Le risorse si occuperanno della supervisione delle piscine, delle attrazioni acquatiche e del rispetto delle restrizioni previste per ciascuna area. I candidati ideali devono avere il brevetto di salvamento e la disponibilità lavorativa per i mesi di giugno, luglio e agosto. Il contratto è a tempo determinato.

Addetto al magazzino

Le risorse si occuperanno della ricezione delle merci e relativo carico/scarico e la preparazione della fornitura per i locali. I candidati dovranno essere in possesso di: patentino da carrellista; pregressa esperienza nella mansione, anche minima; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. L’inserimento previsto sarà con contratto a tempo determinato.

Tutor didattico

Le risorse si occuperanno di guidare classi di studenti in visita al parco, nello svolgimento di attività didattiche sulle attrazioni. Le materie trattate saranno fisica, matematica e scienze. I candidati dovranno avere: buona conoscenza di base in fisica; diploma in area tecnico-scientifica o laurea in materie similari; motivazione e determinazione, autonomia; buone capacità relazionali. L’inserimento previsto sarà con contratto di collaborazione.

Addetto booking

Le risorse, inserite all’interno del Booking di Mirabilandia Vacanze, saranno di supporto alle seguenti attività: fornire informazioni inerenti alle offerte proposte da Mirabilandia o Mirabilandia Vacanze; vendita telefonica; gestione di gruppi di incoming ed eventi; copywriting di testi per la descrizione di hotels e di offerte; help-desk telefonico; statistiche e reportistica sulle vendite. I candidati dovranno avere: ottime capacità relazionali ed organizzative; breve esperienza nel ruolo, motivazione e determinazione; capacità di problem solving; buona conoscenza del pacchetto office; buona conoscenza della lingua inglese. Il contratto è a tempo determinato.

Come presentare le candidature

Per candidarsi, inviare una email al seguente indirizzo: [email protected] o inviare una candidatura spontanea.

