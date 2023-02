Arcaplanet acquisisce i 18 punti vendita Max Casa in Sicilia, riassunti i dipendenti

Il Gruppo Arcaplanet ha acquisito 18 negozi di Max Casa in Sicilia e ha assunto tutti i dipendenti degli stessi. Otto punti vendita sono a Palermo mentre gli altri store sono a Catania, Modica, Caltagirone, Siracusa, Messina, Capo D’Orlando, Bagheria, Castelvetrano e Marsala. I negozi apriranno tra febbraio e aprile, facendo salire a oltre 520 i punti vendita di Arcaplanet in Italia.

«Il 2023 si presenta come un anno strategico, ricco di sfide ed importanti obiettivi. Uno dei principali è l’espansione retail, che vede nell’acquisizione dei 18 punti di vendita Max Casa una spinta importante verso l’espansione nel Sud Italia. La nostra presenza in Sicilia sarà fortemente rafforzata da questa nuova operazione ma quello che per noi è fondamentale è l’aver mantenuto l’intero staff degli store della catena aprendo, ai nuovi colleghi, la possibilità di accrescere le competenze in un nuovo settore merceologico» le parole di Nicolò Galante, a.d. del Gruppo Arcaplanet.

