Il Ministero della Giustizia cerca crimonologi in tutta Italia, ecco il bando e i requisiti

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un avviso di selezione finalizzato a formare un elenco dal quale attingere per l’assegnazione di incarichi a esperti criminologi per le esigenze di alcuni distretti di Corte d'Appello del Paese, in particolare modo riguardante il settore nord-est.

Fra gli altri requisiti, sono richiesti la laurea magistrale specialistica in scienze criminologiche o, in alternativa, laurea magistrale o vecchio ordinamento seguita da uno dei titoli indicati nel bando di concorso, un'età compresa fra 25 e 70 anni, il possesso di partita Iva o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico.

La scadenza per l'invio delle candidature, che può avvenire solo in modalità telematica e richiede la SPID, è il prossimo 3 marzo. Per accedere al bando e a tutte le informazione si può cliccare a questo link.

