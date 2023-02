Consorzio autostrade siciliane, via al maxiconcorso per 123 posti

Via al maxi concorso al Consorzio autostrade siciliane. La società partecipate che gestisce i tratti fra Palermo, Catania e Messina ha annunciato le selezioni per circa 123 posti, la maggior parte dei quali nella categoria Esattore (dunque i casellanti).

Il Cas ha fatto sapere che “la selezione, condotta tramite procedure concorsuali, permetterà di assumere nei prossimi mesi 105 esattori, quattro funzionari direttivi di area amministrativa, due istruttori di area amministrativa, un funzionario contabile, due funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica) e un istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Saranno inoltre riservati altri otto posti a portatori di disabilità per ricoprire quattro ruoli di funzionari tecnici, due di istruttori tecnici e due di istruttori contabili”.

Secondo il Cas si tratta di un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all’interno delle leggi finanziarie regionali “che, pur non colmando adeguatamente le esigenze reali dell’ente, rappresenta comunque un tassello importante che si inserisce nel quadro più generale avviato di riorganizzazione della pianta organica”.

Ecco il bando

