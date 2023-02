Ast verso la dismissione, privati pronti a rilevare le linee in Sicilia

Le autolinee private dicono sì alla possibilità di gestire le tratte siciliane a patto che l’intera operazione rientri in pieno nelle logiche del mercato. Nel 2024 si svolgerà la gara d’appalto europea che metterà in palio i collegamenti dell’Isola ma la Regione sarebbe intenzionata a non presentarsi liquidando la sua partecipazione nell’Azienda Siciliana Trasporti, i cui debiti ammontano a circa 70 milioni di euro. Il presidente Renato Schifani ha più volte ribadito di non voler effettuare la ricapitalizzazione della società ed anzi la settimana scorsa ha incaricato il professore Michele Perrrino, docente di Diritto commerciale al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, di preparare una relazione per capire come procedere nell’eventualità di un piano di dismissione. Le aziende private, però, hanno fatto sapere al governatore e all’assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò, di essere disponibili a subentrare ma senza condizioni capestro. E soprattutto non garantirebbero il reintegro di tutto il personale attualmente in servizio.

