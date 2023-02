Raffica di concorsi nella sanità siciliana: in palio quasi 150 posti

Sul piatto ci sono 148 posti. E la quota maggiore è a Palermo, dove sono in palio assunzioni per medici e tecnici sia con contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La prima tornata di selezioni del 2023 ha per protagonista la Asp del capoluogo e l’Istituto zooprofilattico. La prima ha bandito una maxi selezione per svariate figure, anche e soprattutto delle categorie non mediche. In particolare la selezione maggiore riguarda i 13 collaboratori professionali sanitari terapisti occupazionali. Ci sono poi altri 12 posti per autisti di ambulanze (categoria operatore tecnico specializzato). E ancora, la maxi selezione prosegue con 7 posti per tecnici sanitari di laboratorio biomedico, altri 7 per tecnici sanitari di radiologia medica e ancora 7 per tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Altri 3 posti sono per assistente sanitario, 5 per tecnici sanitari di neurofisiopatologia, 2 per tecnico sanitario della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare. Gli 2 posti sono per collaboratore sanitario ortottista e ingegnere clinico per il dipartimento Risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali.

