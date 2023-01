Ast, si dimettono i revisori dei conti: l’azienda travolta da 70 milioni di debiti

La lettera è arrivata alla Regione giovedì sera. E segna probabilmente l’inizio della fine dell’Azienda siciliana trasporti. Maria Antonia Battaglia, presidente del collegio sindacale, si è dimessa. E lo stesso aveva fatto poco prima Giovanni Giammarva che dello stesso organismo era uno dei pilastri.

In poche righe la Battaglia sintetizza al governo la situazione «politica» venutasi a creare in una della più grandi partecipate della Regione che conta una flotta di 614 bus e 864 dipendenti: «Rassegno le dimissioni visti i contrasti con il consiglio di amministrazione della società che, a mio parere, arreca nocumento al normale svolgimento dell’attività del collegio sindacale e alla gestione dell’azienda che in questo momento si trova in situazione di grave crisi». Questo ha scritto la Battaglia al governo.

