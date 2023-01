Forestali stagionali, il giudice assegna gli arretrati ma nega la stabilizzazione

È una di quelle sentenze che possono essere lette come il classico bicchiere mezzo pieno. Da un lato il Tribunale di Catania ha condannato la Regione a pagare ai forestali una lunga serie di arretrati per voci contrattuali non riconosciute. Ma all’esercito degli stagionali i giudici del lavoro hanno dato torto sulla richiesta più importante, negando loro il diritto alla stabilizzazione malgrado in moltissimi possano vantare rinnovi dell’impiego a termine a partire perfino dagli anni Ottanta.

Le sentenze arrivate ieri al traguardo a Catania sono le prime di una serie di circa 1.200 ricorsi attivati a partire dall’estate del 2021 dallo studio legale degli avvocati Angela Maria e Stefania Fasano. È un filone giudiziario che adesso ha creato dei precedenti che danno una rotta nuova a una categoria forte ancora di oltre 17 mila operai.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE