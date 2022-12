Ferrovie, i biglietti in Sicilia costeranno di più. L'ira dei pendolari

Biglietti e abbonamenti più cari del 10% per i pendolari delle ferrovie nel Palermitano e in generale in tutta la Sicilia a partire dal 2023. Se lo scorso anno l’aumento fu evitato da un intervento in extremis dell’allora assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, quest’anno, ad oggi, non c’è nessun tipo di ripensamento e le bocche sono cucite, almeno da parte del governo Schifani.

Ad oggi, dal 1° gennaio 2023, ci saranno nuove tariffe per il biglietto singolo, abbonamento, biglietto urbano e tariffa integrata. Dopotutto l’aumento è previsto dal contratto di servizio che l’azienda ha stipulato nel 2018 con la Regione Siciliana, e già nel 2022 questo stesso aumento doveva essere in vigore. Protestano i pendolari.

Un servizio completo nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata