Bonus psicologo da 1.500 euro dal 2023: come richiederlo e a chi spetta

La legge di Bilancio rifinanzia il bonus psicologo, rendendolo strutturale per il 2023 e per il 2024. Novità anche sugli importi: il bonus viene alzato da 600 a 1500 euro. Non cambiano invece i requisiti e le modalità di domanda del bonus.

Con l'approvazione di un emendamento del Pd, la misura adesso diventa strutturale e l'importo sale a 1.500 euro per paziente. Per quanto riguarda i requisiti, dovrebbe rimanere invariato il tetto Isee di 50 mila euro.

Le risorse stanziate ammontano a 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. Lo scorso anno le risorse stanziate sono state pari a 5 milioni di euro, con i pazienti che potevano usufruire di massimo 50 euro a seduta. Nel 2022 a fronte di 395.604 domande ne sono state accolte 41.657. Per il resto, la norma dovrebbe mantenere le stesse caratteristiche del bonus psicologo 2022, quindi potranno beneficiarne i cittadini residenti in Italia che si trovino in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa della crisi socio-economico dovuta all'emergenza pandemica.

Si è iniziato a parlare per la prima volta di bonus psicologo con il decreto Sostegni bis, ma la misura è rimasta ferma in attesa del relativo decreto attuativo, arrivato il 27 maggio con l’annuncio di Speranza: “È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.

