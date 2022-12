Due nuovi voli easyJet: Palermo-Nizza e Catania-Edimburgo

La compagnia aerea easyJet ha annunciato due nuove tratte per la prossima estate. La Palermo- Nizza dal 6 aprile e un volo diretto per Edimburgo da Catania. Sono le principali novità annunciate dalla compagnia che ha presentato il suo programma estivo oggi a Palermo nella conferenza stampa con Gesap con l’intervento dell’assessore al Turismo, Sport, impianti sportivi e politiche giovanili Sabrina Figuccia.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: «La nostra avventura siciliana è iniziata a Palermo più di quindici anni fa, con l’obiettivo di collegare in modo conveniente Palermo con l’Europa e portare sempre più turisti a scoprire le bellezze di Palermo e della Sicilia. Oggi, dopo un 2022 di successo in cui abbiamo trasportato più passeggeri da e per Palermo che in epoca pre-pandemica, possiamo confermare con soddisfazione di essere la seconda compagnia in questo scalo». Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap ha detto: “Siamo molto contenti che un partner importante e affidabile come easyJet abbia deciso di continuare a investire e a consolidare l’offerta da e per Palermo. Questa nuova rotta, che espande il ventaglio delle destinazioni, avrà certamente un impatto molto positivo sul territorio palermitano».

La compagnia aerea easyJet amplia la propria offerta anche da Catania con l’annuncio di nuove rotte per la stagione estiva 2023, compreso il collegamento tra Catania ed Edimburgo, a partire dal prossimo 2 giugno, con due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. «Il lancio della nuova rotta estiva Catania-Edimburgo - commenta Lagorio, country manager EasyJet Italia - ci riempie di entusiasmo e ci consente di rafforzare ulteriormente il nostro impegno per Catania e la Sicilia, destinazione su cui continuiamo a investire contribuendo allo sviluppo turistico». «La rotta su Edimburgo, tanto attesa in Sicilia - afferma l’ad di Sac, Nico Torrisi - è una bellissima novità che va ad arricchire la già ampia scelta di destinazioni raggiungibili dal nostro scalo. E’ la prima volta che la capitale della Scozia potrà essere raggiunta con un volo diretto da Catania»

