Ita Airways prevede 1.250 assunzioni per piloti e assistenti di volo entro il 2023: come candidarsi

Ita Airways assumerà 1.250 unità tra piloti e assistenti di volo entro il 2023 e 4.000 entro il 2025. È il frutto di un'intesa con i sindacati che prevede l'ampliamento dell’organico, in vista dell’acquisto di nuovi aerei (circa 39), e anche un possibile aumento di stipendi. Secondo l'accordo questi ultimi aumenterebbero di oltre il 15% per il primo anno e per il secondo anno fino al 20% in più.

Assunzioni 2023

Entro il 2023, la compagnia aerea si prepara ad assumere 1.250 unità tra piloti e assistenti di volo. Le selezioni dovrebbero avvenire in tutta Italia e le tratte che vedono coinvolti i futuri assunti riguardano non solo l'Italia ma anche internazionali.

Le destinazioni

Ita Airways è partita con il volo Roma - New York in piena pandemia e oggi ha all'attivo 9 destinazioni intercontinentali negli Stati Uniti, America Latina e Asia. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo volo diretto Roma - Nuova Delhi e il 17 dicembre partirà quello su Malè nelle Maldive, due tratte che si vanno ad aggiungere a quelle su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo già operative.

Come candidarsi

Chi è interessato a ricoprire il ruolo di pilota o assistente di volo potrà candidarsi, quando verranno pubblicati gli avvisi nel 2023, tramite la pagina LinkedIn aziendale, raggiungibile anche dal sito web della società, che rimanderà al link per espletare tutte le procedure di presentazione della domanda.

