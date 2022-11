Autostrada, riapriranno le pompe di benzina nell’area di Sacchitello Nord

Nell’area di servizio Sacchitello Nord, a metà dell’autostrada Palermo- Catania, riapriranno anche le pompe di benzina. Dopo l’accordo sindacale che ha consentito il ritorno al lavoro dei 16 dipendenti del punto ristoro e la sua riapertura si è conclusa infatti positivamente anche la vertenza che riguardava la commercializzazione di carburante, con la riammissione al lavoro di 8 dipendenti. Ne danno notizia Filcams Cgil Sicilia e di Enna e Fisascat Cisl Ag- Cl- En le organizzazioni sindacali che si sono confrontate in questi giorni con Enel Fuel Nazionale e la sua associata Nima Fuel srl Unipersonale fino a giungere all’accordo.

“L'intesa spiegano Sandro Pagaria e Sirio Di Blasi (Filcams) e Alfonso Bellomo (Fisascat)- prevede il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alla società Nima Fuela srl unipersonale, con il mantenimento delle condizioni contrattuali e normative vigenti alla data del trasferimento”. In un primo periodo sarà monitorato l'andamento e il flussodel traffico sull'area, anche alla luce di un piano di rilancio del punto vendita che prevede una politica commerciale concorrenziale.

“Le parti – fanno sapere i sindacati-hanno condiviso un piano di interventi volto, da un lato al rilancio commerciale e dall’altro alla sostenibilità complessiva ai fini della tenuta occupazionale, che terrà conto anche di una serie di strumenti non coercitivi nei confronti dei lavoratori”. Soddisfatti ovviamente i sindacati che plaudono “al grande senso di responsabilità dei lavoratori, al senso di responsabilità delle parti, in un confronto che si è svolto in modo franco, onesto che ha sempre perseguito l'interesse dei lavoratori innanzitutto e che consentirà l’apertura di un punto di rifornimento strategico per collocazione.Ora si attendono gli ultimi passaggi tecnici che permetteranno la riapertura dell'area, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

