Franca Giaconia eletta nel coordinamento nazionale di Banca Intesa Sanpaolo

La siciliana Franca Giaconia, sindacalista della UILCA Sicilia, è stata eletta - al termine del Congresso Nazionale UILCA di Intesa Sanpaolo celebrato a Rimini nei giorni 24, 25 e 26 ottobre - nella Segreteria di Coordinamento Nazionale UILCA.

"È un grande orgoglio per la UILCA siciliana tutta - ha dichiarato il Segretario Generale UILCA Sicilia Giuseppe Gargano - avere una rappresentante della nostra regione negli organismi nazionali della prima banca Italiana. È il risultato di un percorso di crescita, in termini di rappresentanza, che la UILCA Sicilia ha accompagnato dallo scorso congresso ad oggi. Certamente la presenza di Franca alle trattative ci consentirà di seguire più da vicino le dinamiche aziendali anche nell'ottica di guardare con grande attenzione alle ricadute al sud ed in Sicilia".

Franca Giaconia ha confermato il proprio impegno per le lavoratrici ed i lavoratori "con una visione che deve sempre più guardare al sud, alle pari opportunità e quindi alle garanzie nei confronti delle donne, in considerazione dell'impegno familiare e quindi sociale, ed ai più deboli di ogni ordine e grado.

Il ruolo sociale delle banche non può ridursi ad una mera espressione per quanto importante, ma deve concretizzarsi in attenzioni vere al personale, alle persone che sono il patrimonio più importante di ogni azienda. In questo senso darò il mio contributo, che è il contributo dei colleghi e della grande squadra di sindacalisti siciliani, senza risparmiarmi, con la passione di sempre".

Eletti negli organismi nazionali UILCA Intesa Sanpaolo anche i siciliani Tiziano Lo Monaco, Manola Cannistraro, Bruno Darida, Giovanni Bignoli e Marco Russo.

© Riproduzione riservata