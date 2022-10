Bonus psicologo 2022, sedute prenotabili dall'8 dicembre: ecco come

Si potranno prenotare dall'8 dicembre le sedute per i beneficiari del bonus psicologico. Fino allo scorso 24 ottobre era possibile richiedere il sussidio inserito nel decreto milleproroghe lo scorso febbraio dove sono stati stanziati 20 milioni di euro: 10 milioni per le strutture sanitarie e gli altri 10 sotto forma di voucher. Dal 25 luglio 2022 (e fino al 24 ottobre) era scattato il via alle presentazione delle domande, che consentiranno di ottenere fino a 600 euro per affrontare terapie psicologiche. Le graduatorie saranno stilate a partire dalle persone con Isee più basso, fino alla soglia massima di 50 mila euro, in base all'ordine di arrivo della domanda.

Entro il 7 dicembre l'approvazione delle graduatorie

L’Inps ha reso noto che che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio. Contestualmente, l’Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare dello scorso 19 luglio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.

Prenotazioni al via dall'8 dicembre

Dal giorno di pubblicazione del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia. Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Con un successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti.

Bonus psicologo, cos'è

Il bonus psicologo è destinato agli italiani stressati da due anni pesanti di pandemia che così potranno pagarsi le sedute di psicoterapia. Ciascun voucher avrà un valore massimo di 600 euro e varierà in base all'Isee per sostenere le persone con il reddito più basso. Sarà escluso dal bonus chi ha un Isee superiore ai 50mila euro. Il bonus psicologo è rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non, un aiuto che interessa soprattutto i giovani dato che la fascia d'età più colpita dall'isolamento e dal distanziamento sociale è quella compresa tra i 18 e i 35 anni.

Bonus psicologo, il contributo

L'importo totale dell'aiuto dipende dalla situazione economica del beneficiario e prevede fino a 50 euro a seduta per un massimo di 600 euro per ogni persona, per chi ha Isee inferiore a 15.000 euro. Per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro il massimo è di 400 euro mentre, con un Isee ancora superiore, è di 200 euro.

