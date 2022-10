Agenas, concorso per 7 posti di ingegnere informatico: i requisiti e il bando per partecipare

È stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 7 posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere informatico, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas).

La scadenza è fissata per il 20 novembre 2022.

I requisiti

Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza europea; idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni specifiche; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati licenziati da pubbliche amministrazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro; non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; essere in posizione regolare all’assolvimento dell’obbligo di leva.

Titolo di studio

I candidati che intendono presentare la domanda dovranno essere in possesso di una laurea di primo livello in Ingegneria dell’Informazione o Scienze e Tecnologie Informatiche, o di un diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria informatica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle telecomunicazioni.

Necessaria la conoscenza della lingua inglese o francese e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta esclusivamente

tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana consultabile sul sito internet dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it - sezione bandi di concorso e avvisi/concorsi attivi.

© Riproduzione riservata