 Bollette gas e luce, mezzo milione di siciliani a rischio morosità

Una mezza parte di città, poco più piccola di Palermo, quasi tutta al buio, luce solo nelle strade, neanche una lampadina accesa all’interno degli appartamenti, con l’altra metà dello spazio urbano in attesa di finire nelle stesse condizioni. Non è l’incipit di un libro di fantascienza, e anche se la metropoli in questione non esiste, in un futuro non lontano l’immagine descritta (con tutti gli scongiuri del caso) potrebbe avvicinarsi alla realtà dell’Isola, dove negli ultimi nove mesi, a causa dell’aumento dei costi energetici, 306mila siciliani hanno saltato il pagamento di una o più bollette di luce e gas, mentre in 219mila, se i prezzi dovessero salire ulteriormente, sanno fin da ora che non riusciranno ad onorare le prossime fatture, con il rischio concreto di un’interruzione del servizio.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Andrea D'Orazio

© Riproduzione riservata