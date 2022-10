Giornata dell’Educazione Assicurativa: le iniziative del Forum ANIA-Consumatori

Cento classi e oltre duemila tra studentesse e studenti delle scuole italiane parteciperanno domani 19 ottobre alle iniziative organizzate dal Forum ANIA-Consumatori per la “Giornata dell’Educazione Assicurativa”.

Una delle iniziative sarà il digital live talk “Non capita… ma se capita?”, uno spettacolo divulgativo interattivo tenuto dalla società Taxi1729 e incentrato sui temi del rischio, della protezione e dell’assicurazione che coinvolgerà centinaia di ragazze e ragazzi collegati da remoto.

Nel corso della giornata si svolgerà anche una conferenza didattica, sempre su temi assicurativi, rivolta alle scuole superiori e tenuta dagli esperti dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica (AEEE-Italia). Infine, il Forum terrà sempre insieme ad AEEE-Italia un incontro con i docenti delle superiori dal titolo “Inflazione: raccontiamola in classe”, a cui parteciperanno accademici, assicuratori e rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

La Giornata dell’Educazione Assicurativa ha l’obiettivo di stimolare l’interesse per il mondo assicurativo e sensibilizzare sugli strumenti di protezione più adatti quando ci si trova di fronte a scelte, cambiamenti e imprevisti dalle conseguenze economiche rilevanti nella vita quotidiana.

L’evento si sviluppa nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria (1-31 ottobre 2022), promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dedicato in questa quinta edizione al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”.

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione promossa da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancora più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Il Forum, in particolare, realizza iniziative volte a sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movi-mento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it

