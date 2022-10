Concorso per 1188 allievi agenti di polizia, i requisiti e il bando per partecipare

Concorso per 1188 allievi agenti di polizia di Stato. Il bando è del ministero dell'Interno, dipartimento Pubblica sicurezza. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 3 novembre.

I candidati, per prendere parte al concorso pubblico, devono essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, essere maggiorenni e non avere superato i 26 anni di età.

Nel dettaglio, per partecipare alla selezione, però, bisogna possedere una serie di altri requisiti: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, l'efficienza e l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Inoltre non bisogna essere stati espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o nelle forze di polizia; non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. Infine i candidati non possono avere a proprio carico condanne o procedimenti penali per delitti.

La selezione prevede una prova scritta oltre a prove di efficienza fisica, accertamenti dell’idoneità psico-fisica e accertamento dell’idoneità attitudinale.

Qui il bando completo del ministero dell'Interno.

© Riproduzione riservata