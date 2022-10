Via alla riforma del mercato del lavoro in Sicilia: in arrivo 95 milioni di euro

I due bandi appena pubblicati valgono quasi 32 milioni e sono il primo atto della riforma del sistema di funzionamento dei Centri per l’impiego. Una inversione a U che prevede di trasferire ai privati, cioè alle agenzie per il lavoro e agli enti di formazione, tutte le attività che servono per far incontrare domanda e offerta di lavoro.

È un passaggio epocale, che senza tanto clamore si sta attuando in questi giorni ai dipartimenti Famiglia e Lavoro, dopo che l’assessore Antonio Scavone ha scritto il piano nel corso dell’ultimo anno. Il Lavoro è il primo assessorato a pubblicare i bandi del piano Gol, che vale in Italia 4,4 miliardi da investire per ricostruire il sistema di riqualificazione e reinserimento dei lavoratori e dei disoccupati. In Sicilia solo per il primo anno la dotazione finanziaria è di 94 milioni e 863 mila euro. Soldi che si stanno spendendo in questi giorni. E infatti a stretto giro stanno per arrivare altri tre bandi dell’assessorato alla Formazione che investiranno non meno di 56 milioni.

Un servizio di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata