Zootecnia, finanziati i progetti integrati di filiera in Sicilia: ecco i beneficiari

Approvata la graduatoria dei progetti integrati di filiera del comparto zootecnico ammessi al finanziamento del Programma di sviluppo rurale (Psr) Sicilia 2014-2020. Il dipartimento regionale dell'Agricoltura ha pubblicato sul sito istituzionale l'elenco dei quattro progetti ricevibili, con relativo punteggio e importo ammissibile a finanziamento, e l'unica proposta non ricevibile per mancanza di documentazione.



I Progetti integrati di filiera “Linee di intervento comparto zootecnico” approvati otterranno un totale di 8,8 milioni di euro. Si tratta dei progetti “Pollo ibleo”, ente capofila Avimecc spa di Modica (Rg), per un importo ammesso di 3 milioni di euro; “Bees-api e miele di Sicilia”, soggetto capofila Soc.coop. Agr. Apicoltori etnei di Zafferana (Ct), per un importo ammesso di 1.061.159,04 euro; “Filiera Qs (Qualità sicura)”, capofila Soc. coop. Agr. Progetto Natura di Ragusa, per un importo ammesso di 2.993.083,20 euro; “Filiera Qs”, capofila La Cava srl di Randazzo (Ct), per un importo di 1.903.350 euro.



