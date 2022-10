Turismo, per la Fiera di Rimini gli agenti di viaggio siciliani ospiti della Tirrenia

Moby e Tirrenia offrono il passaggio gratuito in nave ai rappresentanti delle agenzie di viaggio della Sicilia in occasione della Fiera del turismo di Rimini. Lo annuncia il gruppo Tirrenia in una nota. Lo stesso privilegio verrà riservato alle agenzie di viaggio della Sardegna.

«Appena finita l’estate 2022, Moby, Tirrenia e Toremar - si legge nella nota - si attrezzano già per affrontare nel migliore dei modi quella del 2023 e riservare sempre nuove esperienze ai suoi viaggiatori diretti alle località più amate: Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba e Arcipelago Toscano».

Per le linee che collegano i maggiori porti italiani «alle nostre destinazioni storiche - aggiunge la Tirrenia - sono in arrivo infatti straordinarie novità, a partire dall’entrata in servizio delle nuove navi, i due traghetti più grandi e green del mondo, che rivoluzioneranno il concetto stesso di viaggio sul mare in Italia».

Con il ritorno alla normalità, poi, tornano a pieno regime anche le fiere, comprese quelle turistiche, e «Moby e Tirrenia offrono il passaggio gratuito in nave alle agenzie di viaggio sarde e siciliane, con cabina esclusiva, cena, prima colazione e passaggio auto per partecipare al Ttg, la manifestazione che trasforma Rimini nella capitale mondiale del turismo e che quest’anno si svolgerà dal 12 al 14 ottobre».

