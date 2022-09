McDonald's assume in Italia, selezioni anche in Sicilia: dove e come presentare la domanda

McDonald's assume in tutta Italia. Sono tante le posizioni aperte, da nord a sud, e si cercano diversi profili professionali. Per candidarsi occorre registrarsi sul sito ufficiale dell'azienda che oggi è presente nel nostro Paese con più di 630 ristoranti e impiega oltre 27.000 persone, il 92% con un contratto stabile. In Sicilia sono due le figure richieste: il Restaurant manager a Gela e addetti alla ristorazione-crew a Messina.

Restaurant manager a Gela

Il Restaurant manager è il responsabile dell'organizzazione dei turni, della qualità del servizio, dell'accoglienza e della soddisfazione dei Clienti. Svolge in autonomia le procedure operative del ristorante, mantenendo costantemente gli standard di sicurezza, igiene e qualità del prodotto; supervisiona e coordina tutte le postazioni (Cucina, Cassa, McCafé, Kiosk, Delivery e Magazzino) rispettando le procedure di sicurezza previste; gestisce l’organizzazione del ristorante e delle squadre durante le fasce orarie della giornata e verifica che durante il turno siano mantenuti gli standard critici per tempi di tenuta del prodotto, velocità e qualità del servizio, qualità del prodotto, igiene e sicurezza del cibo; organizza la formazione dei nuovi Collaboratori, ne segue e ne valuta le performance. I requisiti sono: esperienza continuativa in azienda, specialmente se con qualche tipo di responsabilità o gestione di team di lavoro; diploma di Scuola Media Superiore; flessibilità oraria; disponibilità a lavorare sabato e festivi; disponibilità a piccole trasferte per training. Per candidarsi, occorre registrarsi sulla sul sito ufficiale www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte entro e non oltre l'1 ottobre 2022.

Addetto alla ristorazione-crew a Messina

A Messina si cercano addetti alla ristorazione-crew con contratto part-time. L’attività si divide tra cucina e sala ristorante. In cucina, il crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti. I requisiti per candidarsi sono: ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Per partecipare alla selezione, occorre compilare un modulo che si trova sul sito ufficiale www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte entro e non oltre l'1 ottobre 2022.

