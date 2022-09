Sbloccati 43 milioni per le agenzie di viaggio, fondi in arrivo anche per tre progetti siciliani

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato oggi una serie di decreti che sbloccano 39,3 milioni per le agenzie di viaggio e tour operator; quasi due milioni del Fondo unico del Turismo di parte corrente; ed altri due milioni di euro a sostegno delle guide turistiche.

Nei prossimi giorni - precisa una nota del ministero - seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici.

Il dettaglio dei decreti firmati oggi da Garavaglia:

Agenzie di viaggio. Si tratta di interventi per 39,3 milioni previsti dal DL Sostegni ter a favore delle aziende per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori. L’intervento riguarda gli operatori che hanno registrato nel 2021 un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019.

Guide turistiche. Riguarda interventi per 2 milioni a favore di guide turistiche, accompagnatori e partite Iva previsti dal DL Sostegni ter. Ed è riservato a chi non aveva ricevuto in passato altre misure di sostegno.

Fondo unico Turismo. Tre distinti interventi per complessivi quasi due milioni dal bilancio di parte corrente: a) Più di un milione, fino al 2024, per il progetto «strategia per il rafforzamento della Meeting Industry italiana, attraverso attività di business intelligence, business development, sostenibilità» elaborato da Convention Bureau Italia e Federcongressi Eventi; obbiettivo iniziative di networking e marketing territoriale, previsto un workshop internazionale del Turismo in Veneto; «Caseus» mira a garantire la diffusione e notorietà delle produzioni lattiero casearie della Regione.

Previsto il cofinanziamento con 170 mila euro di tre progetti della Regione Sicilia: «Maratona della città di Palermo», «Jazz Festival di Castelbuono (PA)» e di «Luce e Santità 2022 - Arte, Musica, Food e Tradizione della città di Avola (SR)

