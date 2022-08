L’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli assumerà 980 persone

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.adm.gov.it/portale/concorsi-in-evidenza) l'avviso di una procedura concorsuale per 340 posti di III area, fascia economica F1 e per 640 posti di II area, fascia economica F3. In totale 980 nuove assunzioni.

Il bando di concorso con tutte le specifiche e i requisiti necessari per partecipare sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto prossimo. La procedura concorsuale rispetta gli impegni assunti dall’attuale Direttore Generale, Marcello Minenna, di procedere sistematicamente a selezionare e assumere in ADM circa 1.000 unità di nuovo personale ogni anno.

Verrà così replicata l’esperienza maturata nel concorso 2021 che ha richiesto, dal bando alla presa in servizio dei 1.100 vincitori, poco meno di sette mesi, con una procedura a chilometri zero che, anche grazie all’utilizzo di tecnologia full digital, è riuscita a selezionare in tempi rapidi 180 mila partecipanti. Grazie a questo nuovo concorso, principalmente articolato su base regionale, l'Agenzia incrementerà il proprio organico, depauperato dal ventennale mancato turnover, di nuove risorse umane specializzate, in grado di accrescere la capacità di risposta alle richieste degli operatori e della collettività.

