Via ai lavori di ricostruzione del viadotto della linea Caltagirone-Gela

«Oggi cominciano i lavori di intervento di ricostruzione del viadotto al km 326+645 della linea Caltagirone-Gela, è il principale intervento finalizzato a riattivare la circolazione sulla line ferroviaria Lentini-Gela a singolo binario, non elettrificata e ripristinare quindi i collegamenti tra la città di Gela, Caltagirone ed il resto della rete ferroviaria». Lo dice il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Giancarlo Cancelleri.

«Il nuovo viadotto ad archi, progettato in modo da riprodurre la precedente configurazione architettonica prima del crollo con 17 arcate, si sviluppa per una lunghezza complessiva di 413 mt. Oggi facciamo un grande passo avanti e concretizziamo un impegno preso da tempo, in coordinamento con le Istituzioni centrali e locali, che ha visto l’aggiudicazione dell’appalto al Research consorzio stabile scarl per un valore economico complessivo di circa nove milioni di euro. Una cifra importante per una infrastruttura che chiedeva risposte da tempo», commenta Cancelleri.

