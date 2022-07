Unicredit, Malandrino confermato alla guida dell’area Sicilia

Andrea Orcel ridisegna l’Italia dopo l’uscita di Niccolò Ubertalli con le regioni che tornano al centro. Si tratta di cambiamenti che «rappresentano il prossimo passo a favore del nostro viaggio verso una continua semplificazione. Vi daranno maggiore chiarezza, favoriranno l’accountability, ridurranno la complessità e l’ambiguità, rimuoveranno silos non necessari e aiuteranno a creare il senso di squadra, così da permetterci di lavorare all’insegna dell’eccellenza e di servire al meglio i nostri clienti», scrive in una mail interna, il ceo insieme a Remo Taricani, Deputy head per l’Italia. Le 7 Regioni, guidate dai Regional Heads - Luisella Altare, Marco Bortoletti, Andrea Burchi, Roberto Fiorini, Paola Garibotti, Salvatore Malandrino e Ferdinando Natali, appena promosso in questo ruolo - «saranno complementate e rafforzate dalla stretta collaborazione con i nostri Specialised Coverage Networks: Wealth & Large Corporates, così da assicurare un coverage mirato, una consulenza di alto livello e un’offerta di prodotti ad hoc. Questi ultimi saranno guidati da Massimiliano Mastalia» sottolinea Orcel. E «tutti coloro appena nominati riporteranno ora direttamente al Deputy Head of Italy, eliminando così un livello nell’organigramma». l Client Coverage sarà completamente incentrato sulle 7 Region. Il Private Banking rimarrà all’interno delle Region e si focalizzerà sul rafforzare la collaborazione con i Regional Heads per identificare sinergie e servire al meglio i nostri clienti Sme. .

Per migliorare ulteriormente la collaborazione tra Client Solutions e i team di Client Coverage, viene rimosso un livello organizzativo a favore di un’interazione più diretta tra team. Il ruolo di responsabile di Italy Client Solutions viene meno, e a stretto giro verrà annunciato il nuovo ruolo di Alfredo De Falco. Tutte le attività di governance centrale, strategia basata sui dati, attività di marketing per il retail, il corporate e il private, inclusi lo sviluppo di prodotti e servizi, il Customer Value Management e la comunicazione di Business, saranno aggregate sotto la guida di Annalisa Areni, all’interno di un team chiamato Client Strategies. Barbara Tamburini continuerà a gestire il retail mentre Vedat Sencer Sozer continuerà a guidare gli Alternative Distribution channel. Stefano Chiarlone prenderà il ruolo di Head of Finance Italy al posto di Simone Marcucci. Vista l’importanza di ottimizzare il capitale in quest’area, Portfolio & Pricing Management, che rimane sotto la guida di Ian Glover, riporterà ora al team Finance Italy. Con l’obiettivo di continuare a semplificare la struttura degli uffici centrali, vengono consolidate tutte le funzioni amministrative sotto la responsabilità di Ilaria Maria Dalla Riva che dall’ufficio Funzioni Amministrative, continuerà anche a guidare la funzione di People & Culture Italy. Dalla Riva supervisionerà anche Operations Italy - area guidata da Isabel Garcia Leiva che si occuperà di gestire le attività di back-office e front-end e che includerà anche Real Estate Italy e Procurement Italy; Ilaria coordinerà anche funzionalmente CDIO guidata da Luboslava Uram e Legal Italy guidata da Ermanno Bonessi. L’attuale Italy Ceo Office sarà snellito, con il trasferimento di talenti e competenze chiave direttamente al business. Compliance, Audit e Risk rimarranno invariate, e quindi guidate rispettivamente da Mirko De Mario, Corrado Pavanati e Giovanni Battista Avanzi.

