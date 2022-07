Moby-Tirrenia: sconti per chi vuole raggiungere la Sicilia

Nuova promozione Moby e Tirrenia per i vacanzieri che vogliono trascorrere l’estate in Sardegna e Sicilia. Per chi prenoterà da oggi al 31 luglio un viaggio di andata contemporaneamente a quello di ritorno per la Sardegna con Moby e per la Sardegna e la Sicilia con Tirrenia è previsto lo sconto fino al 50% sul biglietto di ritorno purché avvenga in partenze diurne effettuate entro il 31 luglio. Lo sconto è, invece, fino al 25% sul biglietto di ritorno, sempre con partenze diurne, effettuate dal primo al 31 agosto. Al netto di tasse, diritti, assicurazioni e competenze.

