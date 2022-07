La Sicilia ha il triste primato di incompiute: il 30% del totale nazionale

È la Sicilia la regione che vanta il primato di opere incomplete in Italia con quasi il 30% del totale nazionale che ricadono nel territorio della regione. Il dato viene dall’ultimo monitoraggio del ministero dei Trasporti che ha pubblicato l’aggiornamento del sistema informativo di monitoraggio delle opere incompiute nel quale vengono inseriti gli elenchi delle opere pubbliche non completate facenti capo alle amministrazioni centrali e territoriali. Lo scrive Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia in edicola oggi.

In Sicilia le opere incompiute censite sono 138, mentre lo scorso anno il censimento registrava 133 opere (134 nel 2019). Quindi un aumento in controtendenza rispetto al dato nazionale. Per arrivare alla seconda regione in classifica per numero di incompiute bisogna andare in Sardegna dove si registrano 47 opere ancora da completare, terzo posto per la Puglia con 27 opere.

