Le imprese assicuratrici di Ania pronte a sostenere la ripresa e lo sviluppo sostenibile

Accrescere la sicurezza e favorire lo sviluppo sostenibile, attraverso quel “ponte” tra risparmio ed economia reale in grado di rappresentare uno degli elementi strategici del piano di ripresa del Paese. E le imprese di assicurazione sono pronte a dare il loro contributo a fianco del Governo: a ribadirlo è Ania, l’associazione nazionale tra le imprese assicuratrici fondata nel 1944 che oggi ne riunisce 133, rappresentando il 90% del mercato in termini di premi e coprendo una vasta gamma di rischi.

Il prossimo 5 luglio a Roma si terrà l’assemblea annuale di ANIA, presso l’auditorium Parco della Musica in viale Pietro de Coubertin 30, in diretta streaming sul sito www.ania.it dalle 10.30 alle 12.30. Interverranno la presidente di ANIA, Maria Bianca Farina, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e il presidente dell’IVASS, Istituto di Vigilanza per le assicurazioni, Luigi Federico Signorini.

Sarà la presidente Farina, nella sua relazione annuale, a tracciare il bilancio di questa complessa congiuntura. L’assemblea sarà quindi l’occasione per fare il punto sullo stato dell’industria assicurativa e sul ruolo che le assicurazioni potranno avere per il rilancio dell’Italia in questi anni difficili, supportandone lo sviluppo e gli investimenti nel fronteggiare gli effetti a breve e lungo termine della pandemia e del conflitto in corso. Il settore è infatti fortemente impegnato sui temi dell’innovazione e della sostenibilità, in assoluta sintonia con il PNRR e in collaborazione con le Istituzioni e con le altre forze economiche e sociali per assicurare lo sviluppo sostenibile del Paese a vantaggio e sicurezza delle nuove generazioni.

ANIA rappresenta i soci e il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche e amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Negli ultimi anni, l’ANIA si è distinta per un’intensa attività di sensibilizzazione a favore dell’innovazione, per l’interesse al ruolo sociale ed economico del settore e alla sua funzione di investitore istituzionale. L’industria assicurativa ha contributo allo sviluppo del Paese agendo su tre principali leve: la messa in sicurezza, la tutela del risparmio delle famiglie e il finanziamento di medio e lungo termine dell’economia reale.

Nel 2004, per volontà delle compagnie di assicurazione, è stata costituita la Fondazione ANIA con lo scopo principale di contribuire alla riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali in Italia. Dal 2017 la mission della Fondazione è stata ampliata e allargata alla protezione delle famiglie e delle imprese del nostro Paese. È stata studiata una progettualità nuova e un approccio diverso della comunicazione, con la Fondazione che si è confermata un laboratorio in cui sperimentare soluzioni innovative e strategiche per dare un contributo concreto alla prevenzione e alla protezione dei giovani, delle famiglie e degli anziani, diffondendo al tempo stesso una nuova e più completa conoscenza dell’assicurazione nel nostro Paese.

