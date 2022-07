Roaming senza costi in Unione europea prorogato fino al 2032

Il roaming in Ue senza costi sarà prorogato fino al 2032. Il nuovo regolamento entra in vigore oggi primo luglio e permette a cittadini e imprese di avere gli stessi servizi, in termini di telefonate, invio messaggi e navigazione web, che hanno in patria.

Inoltre, i cittadini avranno diritto alla stessa qualità di Internet all’estero, come quello che hanno in patria. Gli operatori che forniscono servizi mobile dovranno garantire che i consumatori abbiano accesso all’utilizzo delle reti 4G, o 5G più avanzate, se disponibili. I consumatori dovranno poter trovare informazioni sulla disponibilità della rete nei loro contratti di servizi mobili e sui siti web degli operatori.

Le nuove regole sul roaming obbligano gli operatori a proteggere i propri consumatori e ad avvisarli se i loro telefoni passano a una rete non terrestre, ad esempio a bordo di aerei o navi. Servizi che di solito comportano sovrapprezzi molto cari e che dovranno avere una soglia automatica di 50 euro.

