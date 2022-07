Pubblicato il nuovo prezziario dei lavori pubblici in Sicilia

Entra in vigore il nuovo Prezzario infrannuale dei lavori pubblici per la Regione Siciliana. L'assessorato regionale alle Infrastrutture ha pubblicato sul sito istituzionale il documento e le relative tabelle riguardanti manodopera e materiali. "Siamo la prima Regione d’Italia - dichiara l’assessore Marco Falcone - ad adeguarsi alle norme del Decreto Aiuta sugli interventi per fronteggiare i rincari eccezionali di materie prime e carburanti. Grazie al nuovo Prezzario, le imprese a lavoro nelle commesse pubbliche in Sicilia avranno le dovute compensazioni sugli aumenti dei prezzi che, purtroppo, incidono sulla remuneratività degli appalti". "Il nostro obiettivo - conclude l’assessore Falcone - è di tutelare l'intero sistema dei Lavori pubblici in Sicilia, mettendo in sicurezza cantieri, imprese e posti di lavoro".

