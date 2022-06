La Canadian Solair investe nei parchi solari della Sicilia

Sei parchi fotovoltaici, due in Sardegna e quattro in Sicilia, passano di mano dall’Italia al Canada. Il gruppo Innovo, con sede a Milano, ha ceduto per 90 milioni alla Canadian Solar i terreni sviluppati e progettati per il cosiddetto “agrofotovoltaico”, ovvero pannelli rialzati che permettono contemporaneamente lo sviluppo agricolo. I terreni sono dislocati nel catanese - scrive il Sole 24 ORe - e nella zona di Menfi (Agrigento) per quanto riguarda la Sicilia; a Sassari e Oristano per quanto riguarda invece la Sardegna. Totale: 450 ettari, per una potenza complessiva di 320 Megawatt. Canadian Solar, multinazionale da 3 miliardi di fatturato, si rafforza così in Italia, dove è già presente da anni con impianti più piccoli. Essendo un produttore di pannelli, oltre che un gestore di parchi fotovoltaici, la penisola italiana è chiaramente vista come luogo di grande interesse. Ma in realtà lo è per molti operatori, che in questo periodo, vista la spinta necessaria verso le energie rinnovabili (già definita da anni a livello europeo ma oggi resa ancora più impellente dal conflitto russo-ucraino), si muovono in molte regioni con progetti a medio-lungo termine.

L’Italia in questo momento è guardata con interesse da molti operatori internazionali. Le difficoltà rilevate sono quelle burocratiche. Il confronto con il Regno Unito è quello più impietoso: dall’acquisto dei terreni alla piena operatività di un parco ci vuole meno di un anno; in Italia occorrono 2 anni e mezzo.