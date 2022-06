Aiuti alle aziende colpite dal lockdown in Sicilia, ecco l'elenco dei beneficiari

Pubblicato l'

delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza Coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020 - 4 maggio 2020 ammesse al finanziamento regionale. Sono in tutto 1380 le imprese che riceveranno il contributo economico per un importo variabile fino ad un massimo di 15 mila euro per un totale di 10,8 milioni di euro da erogare, a valere sulla Legge di stabilità regionale 2020-2022 approvata dall'Assemblea regionale siciliana.

«Oltre 1300 aziende agricole riceveranno i benefici economici a fondo perduto per compensare le perdite e i danni durante il periodo di lockdown - spiega l’assessore all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Toni Scilla - La pandemia e il conseguente lockdown hanno causato drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale. Questo bando, fortemente voluto dal governo Musumeci, ha messo in moto una misura necessaria per le piccole e medie imprese agricole che rappresentano il cuore dell'attività economica della nostra Isola. Si tratta di una realtà che in Sicilia è composta da circa duemila aziende, che producono un fatturato di 400 milioni di euro».