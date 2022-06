Il gas in arrivo dal Nord Europa ora supera quello proveniente dalla Russia

I flussi di gas naturale dal Nord Europa hanno superato quelli in arrivo dalla Russia attraverso l'Austria a due giorni dal protocollo d’intesa siglato tra la Ue e la Norvegia per le forniture di gas a breve e lungo termine. Da Passo Gries (Verbania) sono previsti oggi 35,94 milioni di metri cubi contro i 35,32 in arrivo da Arnoldstein (Austria) via Tarvisio (Udine). Segue il Tap di Melendugno (Lecce), con 30,75 milioni di metri cubi in arrivo dall’Azerbaijan, molto vicino anch’esso al dato russo, mentre si conferma sul podio dei fornitori di gas naturale l’Algeria, con 68,58 milioni di metri cubi in transito da Mazara del Vallo (Trapani).

