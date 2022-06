Premio Agorà a due agenzie pubblicitarie siciliane

Si sono conclusi i lavori di valutazione per la 35esima edizione del Premio Agorà da parte delle dieci associazioni della categoria del mondo pubblicitario italiano. A guidare la commissione il presidente del premio Salvatore Limuti. Ottanta le campagne partecipanti con un sensibile incremento del numero delle agenzie pubblicitarie provenienti da tutte le regioni d’Italia. Due gli Agorà d’Oro, 10 quelli d’Argento e 18 di Bronzo. Premi anche a due realtà siciliane: l'agenzia Moraci (cliente fondazione Maugeri) per la campagna istituzionale e l'agenzia Albamedia (cliente Mec Museum) per la campagna Cam Girl at Mec Museum. Ad entrambe sarà consegnata l'Agorà di bronzo.

“Tale risultato è stato reso possibile grazie all’elevato tasso di fedeltà unitamente all’ingresso di nuove giovani realtà che stanno sempre più emergendo nel panorama del settore sfidando senza timore le più grandi e blasonate agenzie pubblicitarie nazionali", dichiara il presidente Salvatore Limuti.

Sono stati assegnati 60 premi, 30 alle agenzie e 30 ai rispettivi committenti. La cerimonia per la consegna dei premi si terrà il 16 luglio a Palermo e, in contemporanea, in videoconferenza. In occasione del 35esimo, infatti, la direzione ha predisposto la prima cerimonia virtuale del premio, avvalendosi della professionalità di Coderblock, prima società di Metaverso condiviso in Italia. Una nuova collaborazione che segna ufficialmente il nuovo corso del Premio Agorà, proprio in occasione dei suoi 35 anni.

