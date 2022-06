La Regione finanzia 124 mega progetti con i fondi per il Sud

Nell’elenco sono finiti mega progetti come quello per il rifacimento del porto turistico di Bonagia, nel Trapanese, che vale 31 milioni e quello per il potenziamento dell’aeroporto di Birgi che comporterà una spesa di altri 8 milioni e mezzo. Ma anche micro-interventi come la nuova illuminazione del parco Lilibeo a Marsala per cui sono stati stanziati appena 100 mila euro.

Ecco la mappa dei progetti approvati dal governo Musumeci per investire i primi 213 milioni dei fondi Fsc della nuova programmazione, quella che comprende gli investimenti del periodo 2021-2027. La giunta ha così approvato il piano che investe tutte le anticipazioni fatte arrivare in Sicilia dal ministro per il Sud, Mara Carfagna. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

