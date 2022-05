Marketing e Strategic management, due nuovi corsi di laurea online all'Università Luiss

In Sicilia la percentuale di giovani che non hanno e non cercano un impiego, secondo l’Istat, sfiora il 43%. A questa percentuale si aggiunge un tasso di disoccupazione nella fascia di età 15-29, pari al 40,1%. Eppure, i numeri sul dato occupazionale rilevati da Unioncamere e Anpal fanno emergere una contraddizione. In Sicilia le prospettive occupazionali risultano in crescita, tra maggio e luglio del 2022, saranno richiesti dalle aziende 94.9903 nuovi lavoratori. Ci sono, però, difficoltà nel reperire i profili con competenze aggiornate. Le abilità più ricercate oggi nel mercato del lavoro sono soprannominate eskills, e comprendono competenze digitali avanzate, di cui le aziende vanno a caccia. La domanda di eskill nel 2021 ha riguardato 646mila posizioni, in particolare i laureati (44,1%). Per i mix di competenze le difficoltà di reperimento raggiungono il 40% della domanda che, nell’ambito delle professioni specialistiche, si concentra nei ruoli legati ai processi di digitalizzazione. Questa competenza richiede anche spiccate capacità di affrontare e risolvere problemi nuovi e complessi. Inoltre, un recente report di LinkedIn, ha registrato un aumento del 13% del numero di professionisti della sostenibilità in tutta Europa e un incremento del 49% della domanda di lavori green nell’ultimo anno.

Da qui la necessità imprescindibile, segnala l’Università Luiss, di investire in formazione interdisciplinare, per rispondere a nuove esigenze di imprese e istituzioni anche cambiando i modelli educativi. Per tutti i corsi di laurea le parole d’ordine dovranno essere innovazione e sostenibilità. Dal legale al management, dal lobbying al marketing, ogni settore è stato investito da un nuovo linguaggio. Sotto queste premesse e per rispondere alle nuove richieste di un mercato del lavoro, anche in Sicilia, in profonda trasformazione, la Luiss lancia i primi due corsi di laurea magistrali digitali, in Marketing e Strategic Management, dal prossimo anno accademico 2022-2023. Due programmi rivolti a potenziali candidati con un diploma di laurea triennale, che desiderano specializzarsi attraverso un percorso di laurea magistrale digitale e a giovani professionisti che vogliono aggiornarsi o riqualificarsi per affrontare le nuove sfide di imprese e istituzioni.

Questi due nuovi corsi dil laurea sono cuciti addosso alle esigenze di studentesse e studenti che potranno seguire tutte le lezioni da remoto, per garantire flessibilità e adattamento alle esigenze personali, attraverso una efficace pianificazione di incontri e interazioni con i docenti, e un modello di insegnamento che prevede la partecipazione attiva degli iscritti. Inoltre, per una maggiore preparazione, studentesse e studenti potranno vivere direttamente il mondo del marketing e del management attraverso stage virtuali. C’è ancora tempo per iscriversi, e per coloro che supereranno le selezioni, l’Ateneo mette a disposizione un numero elevato di borse di studio.

Da qui al 2025 il mercato del lavoro avrà bisogno di almeno 2,2 milioni di nuovi lavoratori in grado di gestire soluzioni e sviluppare strategie eco-sostenibili. E in Italia 1 milione di posti di lavoro “green” verrebbero creati entro il 2050, all’interno dei 5 milioni nell’intera Ue (con i primi 2,2 milioni entro il 2030). Entro il 2025, inoltre, sei lavoratori su dieci dovranno essere in possesso di competenze green o innovative dal punto di vista digitale. Tecnologie digitali, nuove formule organizzative aziendali e nuovi modelli di business: quasi il 71% delle imprese ha investito in almeno uno di questi tre ambiti della trasformazione 4.0 nel 2021, in crescita rispetto al valore medio del quinquennio 2016-2020 (68%).

