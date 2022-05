Bonus condizionatori 2022, a chi spetta e come richiederlo

Cresce la richiesta di condizionatori con il caldo e anche quest’anno è possibile sfruttare il bonus. L'incentivo, confermato dalla Legge di Bilancio di quest’anno, consente di ottenere una detrazione fiscale che va dal 50 al 65%, a seconda che si ricorra a Bonus ristrutturazione e Bonus Mobili (al 50%) o all’Ecobonus (al 65%).

Bonus condizionatori, come si ottiene

Il bonus condizionatori si ottiene o come sconto diretto al momento dell'acquisto del dispositivo, oppure attraverso la dichiarazione dei redditi. Occorrerà documentare le spese sostenute per i lavori che danno diritto alla detrazione e l'aumento dell'efficientamento energetico dell'edificio. Non viene richiesto Isee per cui chiunque ha diritto alla detrazione.

Bonus condizionatori del 50%

Il bonus condizionatori del 50% spetta a sta facendo lavori in casa e sta beneficiando del bonus ristrutturazioni del 50%. Grazie a questi ultimi interventi si avrà diritto alla stessa percentuale di detrazione fiscale sull'acquisto del condizionatore. I lavori, però, devono essere iniziati dopo il 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui si acquista il dispositivo. Il bonus è fruibile anche quando si sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura come alternativa alla classica detrazione sui lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria.

Bonus condizionatori del 65%

Il bonus condizionatori del 65% spetta a chi sta usufruendo dell'ecobonus per lavori di riqualificazione energetica di un immobile. La detrazione fiscale per l'acquisto di un nuovo condizionatore sale al 65% se si acquista con pompa di calore ad alta efficienza, per un importo massimo detraibile pari a 46.154 euro in dieci quote annuali. La detrazione del 65% può essere richiesta solamente da chi inizia l'intervento di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto del condizionatore.

