In ferie ai Caraibi, il sogno che Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village rendono realtà

Lasciare tutto per andarsene ai Caraibi, un sogno che Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village rendono realtà.

Entrambi parte della grande famiglia Arcus Real Estate, i due Premium Outlet Village sono promotori del concorso a premi “Vinci Aruba, il tuo luogo felice”. In partnership con Aruba e Divi Village Golf & Beach Resort, è l’iniziativa che ti porta ai Caraibi.

Partecipare è semplice. Dal 29 Aprile al 9 Giugno basterà una spesa minima di €50 su un unico scontrino nei negozi del Torino Outlet Village per prendere parte del concorso. Accedendo all’area riservata del Vip Club ed immettendo i dati relativi all’acquisto, si parteciperà all’assegnazione di 20 gift card da €100 con modalità instant win e all’estrazione del premio finale valido per due persone.

Il concorso vi porterà ad Aruba, isola perla dei Caraibi del Sud, presso il Divi Beach Resort & Village Golf. Il premio è comprensivo del volo aereo A/R in classe Economy da Milano, o da altre città italiane in base alla disponibilità, tasse e oneri aeroportuali, per un soggiorno di 7 notti presso il Divi Beach Resort & Village Golf di Aruba in formula mezza pensione.

Iscrivendovi ora al Vip Club renderete esclusivo il vostro shopping e realtà i vostri sogni.

Con Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village i Caraibi non sono mai stati così vicini.

