Bonus moda 2022, al via le domande: a chi è rivolto e quando scade

Dal 10 maggio al via le domande per richiedere il bonus moda 2022, per sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria.

Bonus moda, cos'è

"Il Decreto Rilancio - così come spiega l'Agenzia delle Entrate - ha previsto un credito d’imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino (per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, ndr), eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre anni precedenti a quello di spettanza del beneficio".

Bonus moda, chi può presentare la domanda

È necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti. Tre le condizioni principali: il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media; le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione;

per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

I codici Ateco ammessi

Possono presentare domanda per il bonus 2022 anche le imprese del settore che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 13.20.00; 13.30.00; 13.91.00; 13.92.10; 13.92.20; 13.93.00; 13.94.00; 13.95.00; 13.96.10; 13.96.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.99.90; 14.11.00; 14.12.00; 14.13.10; 14.13.20; 14.14.00; 14.19.10; 14.19.21; 14.19.29; 14.20.00; 14.31.00; 14.39.00; 15.11.00; 15.12.01; 15.12.09; 15.20.10; 15.20.20; 16.29.11; 16.29.12; 20.42.00; 20.59.60; 32.12.10; 32.12.20; 32.13.01; 32.13.09; 32.50.50; 32.99.20; 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Bonus moda, come presentare la domanda

La comunicazione deve essere presentata per via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

