L'Irca mette in campo 2 milioni e mezzo per le imprese siciliane

L’Irca mette in campo, in favore delle imprese siciliane, circa due milioni e mezzo di euro di finanziamenti agevolati. A beneficiarne, per primi, saranno le imprese che hanno fatto richiesta del «Fondo Sicilia». Queste attività sono state finanziate con un totale di quasi un milione e quattrocentomila euro, mentre un’altra importante boccata d’ossigeno è arrivata dalle misure del «Fondo ripresa artigiani» per oltre 950mila euro e con una cospicua quota di fondo perduto che da tempo non veniva erogata.

«Oggi abbiamo fatto fare uno scatto importante - ha dichiarato il presidente Clemente Carta - ad una struttura dal potenziale enorme, che si trova nella pista di rullaggio e che già mercoledì prossimo, con la delibera dello Statuto - approvato dopo alcune modifiche in via definitiva dal governo regionale siciliano - potrà ulteriormente sbloccare nuovi fondi e finanziamenti, in modo da mettere nero su bianco i tanti progetti che vedranno nei prossimi mesi l’Irca protagonista ed al fianco di chi opera con passione in Sicilia».

