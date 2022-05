Comprare case a 1 euro in Sicilia, ecco dove si può: il progetto piace a inglesi e americani

Il primo comune della lista fu Salemi, sotto l'amministrazione Sgarbi: vari immobili abbandonati furono messi in vendita alla cifra simbolica di un euro con il vincolo di essere ristrutturati. Pian piano l'elenco dei comuni che hanno sposato l'iniziativa si è allargato e oggi il progetto coinvolge tante realtà siciliane, tanti borghi che puntano così a riqualificare parte del proprio territorio. Ed è un'iniziativa che piace anche all'estero, soprattutto agli inglesi e agli americani.

Case a un euro in Sicilia, se ne parla in tutto il mondo

L'esperienza di Salemi, per esempio, diventerà una docuserie nel Regno Unito. Per realizzarla, la casa di produzione inglese Voltage TV ha acquistato una delle case messe in vendita dal Comune. Si tratta di otto puntate che andranno in onda su Bbc One durante le quali saranno raccontate tutte le fasi di ristrutturazione dell'immobile.

Mister Sanjay Singhal, Chief Executive di Voltage TV, si è recato a Salemi per firmare l'atto di acquisizione, incontrando il sindaco Domenico Venuti e l'assessore al Centro storico Vito Scalisi. Le riprese dovrebbero iniziare tra pochi giorni mentre in autunno è prevista la messa in onda. I protagonisti saranno l'attrice Amanda Holden, una dei quattro giudici dello show 'Britain's Got Talent', e il conduttore Alan Carr.

Ribalta internazionale non solo per Salemi. Sambuca di Sicilia, infatti, è più volte finita sul "Times" britannico. Il giornale ha anche inviato una giornalista per raccontare un'iniziativa lanciata da Airbnb, ovvero l'acquisto di un appartamento a 1 euro e il lancio di un concorso con cui ha selezionato una persona disponibile a trasferirsi gratuitamente per un anno ma con l'obbligo di affittare la camera degli ospiti per nove mesi ricevendone i proventi.

Sambuca ha catturato le attenzioni anche di un attrice di Hollywood: Lorraine Bracco, che ha acquistato e ristrutturato un appartamento. Case a un euro anche a Gangi, Comune delle Madonie e “Borgo più bello d’Italia" nel 2014. Il comune della provincia di Palermo ha ricevuto una menzione sul "New York Times" e sul quotidiano britannico “The Telegraph”.

Dove acquistare case a un euro in Sicilia

Per conoscere la lista dei comuni siciliani che hanno aderito all'iniziativa si può visitare il sito del progetto "Case a 1 euro".

Oltre a Salemi, Sambuca e Gangi, ne fanno parte tra le altre, anche realtà come Augusta, Bivona, Calatafimi Segesta, Caltagirone, Cammarata, Canicattì, Castel di Lucio, Castiglione di Sicilia (il cui bando è scaduto pochi giorni fa), Grotte,Itala, Leonforte, Mussomeli, Pettineo, Piazza Armerina, Racalmuto, Regalbuto, San Pietro Patti, Saponara, Termini Imerese, Troina.

© Riproduzione riservata