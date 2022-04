Fisco, ecco l'elenco provvisorio delle Onlus che hanno chiesto il 5 per mille

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco provvisorio delle Onlus che hanno richiesto l’accreditamento al contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2022. Come si legge dal documento messo a disposizione sul sito dall’Amministrazione, sono ben 160 le realtà che hanno presentato per quest’anno la domanda, di cui tuttavia 29 risultano già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 dell’8 marzo. Una duplicazione che presumibilmente sarà poi sanata dalle Entrate il 10 maggio quando verrà pubblicata una versione aggiornata dell’elenco.

D’altro canto, non può non evidenziarsi come siano ancora tante le realtà dotate della qualifica di Onlus che, non avendo sinora avuto accesso al 5 per mille per mancanza negli anni precedenti dei requisiti o per altri motivi, abbiano deciso di presentare domanda, spiega Il Sole 24 Ore. Si pensi ad un ente che ha ottenuto la qualifica di Onlus nel corso del 2021 prima del congelamento dell’Anagrafe in vista dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Realtà queste che si aggiungono alle 12458 Onlus iscritte nell’elenco permanente.

Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile prossimo, potrà richiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione con successiva pubblicazione da parte dell’agenzia delle Entrate per le Onlus e del ministero del Lavoro per gli Ets, entro il 10 maggio 2022 dei rispettivi elenchi aggiornati.

© Riproduzione riservata