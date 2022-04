Un caricabatterie unico per tutti i  dispositivi elettronici, primo sì dall’Eurocamera: ecco come sarà

Via libera dalla commissione per il mercato interno del Parlamento europeo alla posizione negoziale sulla revisione della direttiva sul caricabatterie unico per tutti i dispositivi elettronici. Con 43 voti a favore e 2 contrari la commissione dell’Eurocamera approva le nuove regole assicurerebbero che i consumatori europei non abbiano più bisogno di un caricabatterie nuovo ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo elettronico. Stando al testo infatti tutti i dispositivi come cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili saranno obbligati ad avere un caricabatterie di tipo Usb C, saranno esenti solo i dispositivi troppo piccoli per avere una porta Usb di tipo C. Gli eurodeputati chiedono nel testo anche che la Commissione europea presenti una strategia entro la fine del 2026 che consenta l’interoperabilità dei dispositivi a ricarica wireless per ridurre gli sprechi ambientali, garantire la comodità del consumatore ed evitare i cosiddetti effetti «lock-in» creati dalle soluzioni di ricarica proprietarie. La posizione negoziale verrà ora sottoposta al voto dell’assemblea plenaria, una volta che il Parlamento europeo avrà approvato il testo i negoziatori dell’Eurocamera avvieranno i colloqui con i governi dell’Ue sulla forma definitiva della legislazione.

